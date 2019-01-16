اكتشاف قطع شطرنج "تحمل قوة روحية لدرء الشر"

تفاجأت عائلة تقوم بترميم ممتلكاتها في لكولنشاير شرق إنجلترا، بالعثور على قطعتين من الشطرنج، يعود تاريخهما إلى عام 1850 تقريبا.

وعُثر على قطعتي الشطرنج، الملكة والأسقف، مخبأتين في حزمة خشبية ضمن حظيرة قديمة في قرية تقع بالقرب من Burgh Le Marsh. ويعتقد علماء الآثار أنهما ربما استُخدمتا كـ "تمائم واقية".

Victorian chess pieces that were used to 'ward off evil' found near Skegness https://t.co/Je36zRHTVspic.twitter.com/m7MjIRNcEj — Mirror Tech (@MirrorTech) January 15, 2019

وقال الدكتور آدم داوبني، من مجلس مقاطعة لكولنشاير: "هذا اكتشاف مثير للاهتمام، ونعلم أنه في القرن التاسع عشر، اعتاد الناس على وضع القطع الأثرية على الحدود وعتبات العقارات، لدرء الأرواح الشريرة، بما في ذلك الأحذية أو القطط المحنطة، ولكن لم نر قطع شطرنج من قبل".

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واستطرد داوبني موضحا: "عثر على القطعتين في حزمة موضوعة فوق نقطة الوصول الرئيسة للحظيرة، لذا أعتقد أنها اختيرت عن قصد للحفاظ على سلامة الماشية. ويبدو من المحتمل أن يكون قد تم اختيار الأسقف والملكة بعناية من مجموعة الشطرنج، كقطع قد تحمل قوة روحية خاصة لدرء الشر".

وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب الممتلكات عثروا على القطعتين الثمينتين أثناء قيامهم بتجديد حظيرتهم.

المصدر: ميرور