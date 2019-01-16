نفوق آخر حلزون إستوائي في أمريكا والعلماء يأملون في استنساخه!

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في ولاية هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية نفوق آخر حلزون إستوائي من نوع "Achatinella apexfulva‎".

ونفق الحلزون الذي أطلق عليه اسم "جورج"، مطلع يناير الجاري، عن عمر 14 عاما. لكن العلماء تمكنوا من الحفاظ على جزء من ساق الحلزون، أخذ للتحليل عام 2017.

The last member of the species Achatinella apexfulva -- a Hawaiian tree snail -- has died. The species is now extinct. https://t.co/JAJoluJyQZpic.twitter.com/IAOLDSOBTd — CNN (@CNN) 9 января 2019 г.

إقرأ المزيد

وأعرب خبراء الموارد الطبيعية في هاواي عن أملهم في أن يتمكنوا من استنساخ حلزون هذه الفصيلة التي انقرضت، من أنسجة الساق التي حفظت لديهم.

وانقرضت فصيلة حلزون "Achatinella apexfulva"، من الطبيعة البرية بالكامل بسبب حلزون مفترس آخر، جلب إلى هاواي في خمسينيات القرن العشرين للسيطرة على الآفات الزراعية في الجزيرة.

المصدر: إزفيستيا