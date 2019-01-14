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البحرية الروسية تتسلم 32 غواصة مسيّرة غير مأهولة

العلوم والتكنولوجيا

البحرية الروسية تتسلم 32 غواصة مسيّرة غير مأهولة
المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية
غواصة "بوسيدون" المسيّرة
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تعتزم البحرية الروسية أن تتزود في المستقبل بـ 32 غواصة مسيّرة غير مأهولة من طراز "بوسيدون"، ستقوم بأداء مناوبات قتالية دائمة في بحار العالم.

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وقال مصدر في الصناعة الحربية الروسية، السبت 12 يناير الجاري، إن غواصة "خاباروفسك" الخاصة التي يتم بناؤها حاليا في مصنع "سيفماش" بشمال روسيا ستحمل الغواصات الصغيرة غير المأهولة من هذا النوع. كما ستحملها أيضا غواصات خاصة ونووية أخرى من مشروع "949 آ"، تمتلكها البحرية الروسية، وذلك بعد إدخال تعديلات فيها.

وقال المصدر إن كل غواصة ستحمل 8 غواصات صغيرة غير مأهولة.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد ذكر في رسالته الموجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسية، في مارس الماضي، الغواصة النووية المسيرة، التي يمكن أن تسير بسرعة هائلة على عمق كبير، والتي أطلقت عليها فيما بعد تسمية "بوسيدون"، إلى جانب صاروخ "أفانغارد" المزود برأس قتالي فرط صوتي، وصاروخ "سارمات" الواعد العابر للقارات وصاروخ "كينجال" فرط الصوتي.

المصدر: تاس

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