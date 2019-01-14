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تطوير نظام "صديق - عدو" للقوات البرية الروسية

العلوم والتكنولوجيا

تطوير نظام
Ria / Aleksandr Astafiev
رئيس الوزراء الروسي يتعرف على أطقم بزة "الجندي المستقبلي"
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صمم الخبراء الروس نظاما شخصيا للتعرف على الجنود المشاة وتمييز الصديق والعدو، ستزود به البزة المستقبلية للجندي الروسي "راتنيك-3".

وقام المهندسون الروس بتصميم هذا النظام للجندي الروسي، مع العلم أن نظاما مماثلا يستخدم بنجاح منذ زمن بعيد في القوات الجوية الروسية.

Aleks070565.livejournal.com
جندي مزود بنظام التعرف على الصديق والغريب
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وقال مدير عام المعهد المركزي للبحوث العلمية في مجال الأجهزة الدقيقة، ألبرت باكوف، في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن نظام التعرف على الصديق والعدو الذي سيطبق في القوات البرية، سيحمي الجندي الروسي من التعرض لنيران صديقة، الأمر الذي يمكن أن يحدث في ميادين القتال.

وأوضح باكوف قائلا إن الخبراء يأخذون بالحسبان أثناء تصميمهم للنظام الجديد عوامل كثيرة، وبالدرجة الأولى احتمال استخدام العدو لوسائل الحرب الإلكترونية، التي يمكن أن تشوش عمل النظام. لذلك، أوكلت إلى المهندسين مهمة وضع خوارزميات خاصة تحول دون تأثير تلك الوسائل.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن بزة الجندي الروسي "راتنيك-3" ستتكامل مع الروبوتات والدرونات.

المصدر: سلاح روسيا

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