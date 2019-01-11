روسيا تبدأ تصنيع أول نموذج من قاذفة "بوسلانيك" الاستراتيجية

تباشر شركة "توبوليف" الروسية عما قريب بتصنيع نماذج تجريبية من قاذفة استراتيجية بعيدة المدى من الجيل الجديد، أطلقت عليها تسمية "بوسلانيك".

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وصرح مصدر في صناعة الطائرات الروسية لوكالة "إنترفاكس" الروسية بأن كل الوثائق التصميمية قد سلمت إلى مصنع "قازان" الروسي للطائرات.

وأضاف المصدر أن سرعة الطائرة المستقبلية تقل عن سرعة الصوت، وأن "بوسلانيك" مصممة كجناح طائر باستخدام تكنولوجيا ستيلز للتخفي عن الرادارات. ومن شأنها أن تحل في المستقبل محل طائرات "تو-22" و"تو-95" (الدب) و"تو-160" (البجعة البيضاء) الاستراتيجية.

وستحمل طائرة "بوسلانيك" حسب المصدر أحدث الأسلحة، من بينها صواريخ فرط صوتية وغيرها من الأسلحة فائقة الدقة.

وأشار المصدر إلى أن العمل على تصميم القاذفة الاستراتيجية بعيدة المدى الجديدة يجري في شركة "توبوليف" منذ عام 2009، وذلك بناء على اتفاقية موقعة مع وزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن طائرة "بوسلانيك" يتوقع أن تقوم بأول رحلة جوية لها بحلول عام 2025 أو 2026.

المصدر: سلاح روسيا