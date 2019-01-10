ألمانيا توافق على توريد فرقاطة حديثة لمصر

أفادت مجلة "شبيغل" الألمانية بأن مجلس الأمن الفدرالي الألماني أقر في جلسة مغلقة عقدت عشية عيد رأس السنة توريد فرقاطة واحدة من مشروع "МЕКО А200" لمصر.

وقالت المجلة إن هناك احتمالا لبناء فرقاطة أخرى لمصر من قبل شركة "ThyssenKrupp" الألمانية التي تولت تحقيق هذا المشروع.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى المجلة فإن المملكة العربية السعودية هي التي تولت تمويل المشروع المذكور، مع العلم أن كلفته بلغت ما يزيد عن ملياري يورو.

وأشارت المجلة أيضا إلى أن إقرار المشروع كان يؤجل أكثر من مرة لأسباب سياسية، بضغط من بعض الدوائر السياسية والاجتماعية الألمانية.

Nesekretno-net.ru

إقرأ المزيد

كما أفادت المجلة بأن الفرقاطتين اللتين طلبت مصر من ألمانيا بناءهما تشبهان فرقاطتيْن من المشروع نفسه كانت قد بنتها ألمانيا للجزائر.

وتبلغ إزاحة الفرقاطة من مشروع "МЕКО А200" نحو 2419 طنا، وعرضها 14.8 متر، وطولها 118 مترا وارتفاعها 7.2 متر. أما غطسها فيبلغ 4.3 متر، وسرعتها 32 عقدة بحرية ومدى إبحارها 6000 ميل بحري.

وتتضمن أسلحة الفرقاطة 8 منصات لصواريخ "هاربون" المضادة للسفن، ومدفع "Mk-45 Mod 2" عيار 127 ملم، و3 مدافع "Phalanx" المضادة للجو، وأجهزة طوربيد عيار 324 ملم ورادارات صوتية.

المصدر: سلاح روسيا