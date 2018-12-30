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أول تحليق لدرون صيني صنع بالكامل من البلاستيك! (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

أول تحليق لدرون صيني صنع بالكامل من البلاستيك! (فيديو)
Commons.wikimedia.org
درون بلاستيكي صيني
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نفذت طائرة صينية من دون طيار، مصنعة بشكل كامل من البلاستيك، أول رحلة جوية لها.

وأفادت وكالة شينخوا الصينية بأن شركة "AVIC" الصينية أجرت اختبارا جويا للطائرة من دون طيار من طراز "Wing Loong ID"، والتي صنعت من المواد المركبة بشكل كامل.

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وقالت الوكالة إن "Wing Loong ID" عبارة عن نسخة أخرى للدرون الضارب من أسرة "Wing Loong".

وجرت اختبارات الطائرة في أحد المطارات بغرب الصين. وبقي الدرون في الجو لمدة 30 دقيقة، ما دفع شركة "AVIC" للإعلان عن نجاح الاختبار.

المصدر: سلاح روسيا

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