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مجلة أمريكية: فرقاطة "غرومكي" الروسية سفينة المستقبل

العلوم والتكنولوجيا

مجلة أمريكية: فرقاطة
Globallookpress MOD Russia/via Globallookpress.com
فرقاطة جديدة تدخل الخدمة الفعلية في الأسطول الروسي
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وصفت مجلة "المصلحة الوطنية" الأمريكية الفرقاطة الروسية الجديدة "غرومكي"، التي دخلت الخدمة الفعلية، بأنها سفينة عسكرية قاتلة، تجسد مستقبل الأسطول الحربي الروسي.

ووفقا للمجلة، فقد كان أسطول المحيط الهادئ، المتضرر الأكبر من تفكك الاتحاد السوفيتي، بيد أن استلامه للفرقاطة "غرومكي" ودخولها الخدمة الفعلية، يعكس جهود الكرملين الخاصة بـ "تعزيز وجود الأسطول الحربي الروسي في شرق آسيا".

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وتشير المجلة إلى أن هذه السفينة مجهزة بصواريخ "أوران" المضادة للسفن ومروحية "كا-27" المضادة للغواصات.

يذكر أن إيغور كوروليوف، نائب القائد العام لأسطول المحيط الهادئ، أعلن في تصريح لوكالة نوفوستي، في ديسمبر الجاري، أن السفينة "غرومكي" هي الأكثر اقتصادية في تاريخ الأسطول البحري الروسي، ويمكنها أن تصل إلى سواحل أستراليا.

ودخلت السفينة الخدمة الفعلية في أسطول المحيط الهادئ،  يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2019، وهي ثاني سفينة من مشروع "20380".

المصدر: لينتا. رو

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