الصين تختبر أحدث دروناتها الضاربة

ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن الخبراء في الصين نجحوا في اختبار طائرة ضاربة بدون طيار محلية الصنع.

وأوضحت الوكالة أن طائرة "Wing Loong ID" المسيرة التي طورها الخبراء الصينيون وزودوها بتقنيات محلية الصنع بالكامل، تمكنت في 23 ديسمبر الجاري من الإقلاع في أول رحلة لها.

واستمرت رحلة الطائرة نصف ساعة تقريبا، نجح الخبراء خلالها في اختبار قدرتها على التحليق على ارتفاعات متفاوتة، والتحقق من آلية عمل أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكي فيها.

وصممت شركة "AVIC" هذه الطائرة لتكون مسيرة ضاربة قادرة على حمل مختلف أنواع الصواريخ والقنابل الموجهة، وزودتها بالعديد من تقنيات الرصد والمراقبة. والأهم من ذلك هو المواد المتينة الخفيفة التي صنعت منها، ما جعل وزنها أقل بمقدار النصف مقارنة بالدرونات الضاربة الأخرى، وزاد من قدرتها على حمل الذخائر.

المصدر: شينخوا