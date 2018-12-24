اكتشاف ضحية "أصيلة" لكارثة فيزوف المدمرة

اكتشف علماء الآثار بقايا حصان "طويل القامة" قُتل وهو يرتدي سرجا مزينا بزخارف من البرونز، أثناء ثوران بركان فيزوف عام 79 م.

ونفثت الثورة البركانية الكارثية مئات الأطنان من الحمم البركانية والغازات السامة التي قتلت الحصان، وكذلك الخيول الأخرى في الاسطبل.

Petrified remains of a harnessed horse that died and was frozen in time when Vesuvius erupted nearly 2,000 years ago are discovered https://t.co/QUV8eRKx0b — Daily Mail Online (@MailOnline) December 24, 2018

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وعُثر على بقايا الحيوان في فناء فيلا كبيرة في بومبي، ويقول العلماء إنها ربما تعود إلى مسؤول عسكري رفيع المستوى في الإمبراطورية الرومانية القديمة. وتطل الفيلا على خليج نابولي وجزيرة كابري القريبة.

وقال ماسمو أوسانا، رئيس حديقة بومبي الأثرية، إن الاسطبل احتوى على بقايا اثنين أو 3 أحصنة أخرى.

وفي السابق، استُكشفت المنطقة في أوائل القرن العشرين، ولكن، أُعيد دفنها لاحقا ولم يتم التحقق من محتويات الفيلا.

يذكر أن جبل فيزوف المتواجد على الساحل الغربي لإيطاليا، هو البركان النشط الوحيد في قارة أوروبا، ويعتقد أنه أحد أخطر البراكين في العالم.

المصدر: ديلي ميل