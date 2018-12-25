ما علاقة البراكين بكوارث التسونامي؟

افترض علماء بريطانيون أن انهيار السفح الجنوبي الغربي لبركان "Anak Krakatau"، شكل السبب الرئيس للتسونامي الذي ضرب سواحل إندونيسيا مؤخرا.

ووضع العلماء من جامعة "ليدز" افتراضهم بعد دراسة صور دقيقة التقطت عبر الأقمار الصناعية، وثقت انهيار جزء كبير من الجانب الجنوبي الغربي لبركان "Anak Krakatau"، خلال ثورانه الذي سبق موجة التسونامي الأخيرة.

ويشير العلماء إلى أن البراكين قادرة على توليد موجات تسونامي هائلة، ذلك أن انهيار أجزاء من الجبل البركاني يدفع بأحجار ومقذوفات كبيرة الحجم إلى مياه المحيط.

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وبمعنى آخر، عند ارتطام هذه الأحجار بسرعة كبيرة بسطح مياه البحر، فإنها تولد موجات تسونامي مفاجئة لا يمكن التنبؤ بها مسبقا، لأن الأحجار المتساقطة من البركان تشغل حيزا كبيرا من مياه البحر.

واستنادا للصور الفضائية، أكد العلماء أن تساقط ملايين الأطنان من حجارة البركان إلى الماء يتسبب بدفع المياه بجميع الاتجاهات، ما يعرض الجزر والسواحل المجاورة للبركان لخطر حقيقي.

والمثير أيضا هو السرعة التي تتشكل بها موجات التسونامي الناتجة عن البراكين، حيث أظهرت الصور الفضائية أن انهيار حجارة البركان جرى قبل دقيقة من وصول أول موجة تسونامي إلى الساحل الإندونيسي.

المصدر: BBC News