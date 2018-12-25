أوروبا تسمح لطائرات "سوبرجيت-100" الروسية بالطيران "بمحرك واحد"

منحت سلطات الطيران الأوروبية محرك "AM146 PowerJet" لطائرة الركاب الروسية "سوبرجيت-100" ترخيصا يسمح باستخدامه في مختلف أنحاء روسيا والعالم.

ويسمح هذا الترخيص منذ الآن لطائرات الركاب "سوبرجيت-100" بالتحليق بمحرك واحد لمدة 120 دقيقة حتى فوق البحار والمناطق الصحراوية، وذلك في حال تعطل أحد محركي الطائرة. ويعد هذا الأمر مهما جدا للشركة المستخدمة للطائرة عند وضعها لمسارات الطيران الأمثل للتحليق، مع العلم أن النسخة الفاخرة من طائرة "سوبرجيت-100" ستتاح لها العام المقبل فرصة للتحليق إلى مسافة 7200 كيلومتر.

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وقال الخبراء إن الترخيص الأوروبي الجديد سيزيد من قدرة الطائرة الروسية على منافسة مثيلاتها العالمية.

يذكر أن 137 طائرة مدنية من طراز "سوبرجيت-100" تستخدم في الوقت الراهن في مختلف أنحاء العالم وروسيا. وقد قامت منذ انطلاق استخدامها بـ 300 ألف رحلة جوية لمدة 460 ألف ساعة طيران. أما العدد الإجمالي لساعات استخدام المحرك من طراز "SaM146"، فزاد في أكتوبر الماضي عن مليون ساعة في الجو.

المصدر: سلاح روسيا