علماء روس يبتكرون نظاما فائق الدقة للتنبؤ بالتسونامي

ابتكر علماء من جامعة موسكو نظاما أوتوماتيكيا يسمى "Tsunami Observer" للتنبؤ بتشكل أمواج التسونامي.

وقال المكتب الصحفي للجامعة إن النظام يقيّم أوتوماتيكيا خطر حدوث التسونامي نتيجة وقوع الزلازل في أنحاء الكرة الأرضية كلها. وجاء في بيان أصدره المكتب أن الغاية من الدراسة هي توقع التسونامي بصورة دقيقة.

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وصمم نظام "Tsunami Observer" برئاسة البروفسور، ميخائيل نوسوف، في أكاديمية العلوم الروسية، حيث يتلقى معلومات عن وقوع الزلازل من مركز "GFZ" الألماني لدراسة الأرض، وإدارة "USGS" الأمريكية الخاصة بالهزات الأرضية، ثم يقوم بتحليلها ويعمل حسابات لتشوه القعر المحتمل، ورد فعل سطح الماء عليه وغيره من المواصفات التي يستند إليها عند وضع نماذج هيدروديناميكية لانتشار التسونامي.

وقال البروفسور، ميخائيل نوسوف، إن النظام الأوتوماتيكي تم تشغيله، ويمكن أن يستفيد أي أحد من نتائج عمله.

المصدر: تاس