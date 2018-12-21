 
مباشر

علماء روس يبتكرون نظاما فائق الدقة للتنبؤ بالتسونامي

العلوم والتكنولوجيا

علماء روس يبتكرون نظاما فائق الدقة للتنبؤ بالتسونامي
AFP
منطقة استوائية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7xl

ابتكر علماء من جامعة موسكو نظاما أوتوماتيكيا يسمى "Tsunami Observer" للتنبؤ بتشكل أمواج التسونامي.

وقال المكتب الصحفي للجامعة إن النظام يقيّم أوتوماتيكيا خطر حدوث التسونامي نتيجة وقوع الزلازل في أنحاء الكرة الأرضية كلها. وجاء في بيان أصدره المكتب أن الغاية من الدراسة هي توقع التسونامي بصورة دقيقة.

إقرأ المزيد
إندونيسيا تحصي ضحايا التسونامي وتناشد العالم مساعدتها

وصمم نظام "Tsunami Observer" برئاسة البروفسور، ميخائيل نوسوف، في أكاديمية العلوم الروسية، حيث يتلقى معلومات عن وقوع الزلازل من مركز "GFZ" الألماني لدراسة الأرض، وإدارة "USGS" الأمريكية الخاصة بالهزات الأرضية، ثم يقوم بتحليلها ويعمل حسابات لتشوه القعر المحتمل، ورد فعل سطح الماء عليه وغيره من المواصفات التي يستند إليها عند وضع نماذج هيدروديناميكية لانتشار التسونامي.

وقال البروفسور، ميخائيل نوسوف، إن النظام الأوتوماتيكي تم تشغيله، ويمكن أن يستفيد أي أحد من نتائج عمله.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر على RT Onlineاتهام أمريكي وأوروبي خطير للصين بالتجسس على وكالة ناسا والمارينز