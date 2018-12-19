البرازيل تختبر جيلا جديدا من الغواصات

ذكر موقع "naval" أن الخبراء في البرازيل بدأوا باختبار أول غواصة من طراز "Scorpene".

وصنعت الغواصة الجديدة "S 40 Riachuelo" في إطار مشروع "PROSUB" الذي تعمل عليه وزارة الدفاع البرازيلية، بالتعاون مع شركة "DCNS" الفرنسية.

وفي إطار المشروع، من المفترض أن تزود الشركة الجيش البرازيلي بأربع غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، إحداها أنزلت إلى الماء، في 14 ديسمبر الجاري، وبدأ اختبارها استعدادا لدخولها الخدمة في عام 2020, وستدخل 3 غواصات الخدمة في أعوام 2021 و2023 و2024.

وطورت هذا الغواصات سابقا لصالح الأسطول الفرنسي، لكن فرنسا استبدلتها بغواصات نووية، وتم تصنيعها فيما بعد لصالح تشيلي وماليزيا والهند والبرازيل.

ويبلغ طول هذه الغواصات 72 مترا، أما سرعتها فتصل إلى 12 عقدة بحرية (22.2 كلم/ ساعة)، وهي قادرة على حمل طاقم من 35 شخصا، وأنواع مختلفة من الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا