قائد البحرية الروسية: نبني غواصات استراتيجية من الجيل الخامس (فيديو)

صرح قائد سلاح البحرية الروسي اللواء البحري، فلاديمير كوروليوف، بأن روسيا تبني غواصات من الجيل الخامس.

وقال كوروليوف، في كلمة ألقاها في مؤتمر التاريخ العلمي الذي عقد بمناسبة ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس أسطول الغواصات النووية الروسية، قال إن المهندسين وصناع السفن الروس مروا خلال 60 عاما بطريق حافل بالإنجازات، واستطاعوا الحفاظ على أفضل المعايير في بناء الغواصات الوطنية.

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وأشار اللواء إلى أن صناعة الغواصات الروسية تشهد في الوقت الحاضر عملية تطوير تلك الموجودة، لجعلها متعددة المهام ومزودة بصواريخ مجنحة، وتصميم غواصات نووية جديدة من الجيل الخامس.

وأوضح أن الغواصات النووية الاستراتيجية كانت ولا تزال تشكل أساسا للقوات البحرية الاستراتيجية الروسية. وأنها ستمتلك مواصفات هجومية ودفاعية على حد سواء، ما سيمكنها من تنفيذ مختلف المهام في أي منطقة بحرية عالمية.

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق، بأن الغواصات النووية متعددة المهام من الجيل الخامس من طراز "هاسكي"، ستزود بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية (5-6 أضعاف سرعة الصوت).

المصدر: سلاح روسيا