البحرية الروسية تتسلم سفينة دوريات حديثة (فيديو)

تتسلم البحرية الروسية، في 20 ديسمبر الجاري، أول سفينة للدوريات من طراز "فاسيلي بيكوف"، من مشروع "22160".

وصرح ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية بأن مراسم رفع علم "أندراوْس" البحري على متن السفينة الجديدة ستقام، في 20 ديسمبر الجاري، بميناء نوفوروسيسك الروسي في البحر الأسود.

وبنيت سفينة الدوريات "فاسيلي بيكوف" من مشروع "22160" في مصنع "غوركي" بمدينة "زيلينودولسك" في جمهورية تترستان الروسية. وتخصص لحراسة المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة للدولة، ومكافحة القراصنة وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

وبمقدور سفن الدوريات التابعة لمشروع "22160" بلوغ سرعة 27 عقدة بحرية. ولديها إزاحة تبلغ 1500 طن ومدى إبحار يصل إلى 6000 ميل بحري.

أما الزوارق الخفيفة التي تحملها، فيمكن أن تتسارع حتى 80 كيلومترا في الساعة. وبإمكانها البقاء في البحر على مدى أسابيع.

يذكر أن أسلحة السفينة تضم مدفعا عيار 57 ملم، ومنظومة "إيغلا" المضادة للجو ورشاشات ثقيلة. ويمكن أن تحمل السفينة على متنها مروحية من طراز "كا-27 بي إس" البحرية. كما يمكن أن تنصب على متنها منصة واحدة تطلق صواريخ "كاليبر" المجنحة التي يبلغ مدى عملها 2500 كيلومتر.

المصدر: تاس