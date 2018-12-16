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بدء إنتاج "كلاشينكوف" في الهند

العلوم والتكنولوجيا

بدء إنتاج
Sputnik Vladimir Astapkovich
رشاش "آكا-103"
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صرح نائب وزير الدفاع الروسي الفريق، ألكسندر فومين، بأن اللجنة الحكومية للتعاون العسكري التقني بين الهند وروسيا، قررت أن تطلق العام المقبل إنتاج بنادق "كلاشينكوف" الروسية في الهند.

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ونظرت اللجنة في إنتاج مروحيات "كا-226" الروسية في الهند، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري التقني بين البلدين لغاية عام 2030، والذي يجري إعداده حاليا من قبل الخبراء العسكريين الروس والهنود.

وأوضح الفريق أن جلسة اللجنة عقدت تحت رئاسة وزيري دفاع البلدين، سيرغي شويغو، ونيرمال سيتهرمان.

يذكر أنه كان من المخطط لأن تستخدم الوحدات العسكرية الهندية بندقية "آكا-103" الروسية من عيار 7.62*39 بغية مكافحة المتطرفين. وستتزود بها أيضا الميليشيات الهندية بمختلف أنواعها.

كما أن قيادة الجيش الهندي أعلنت أكثر من مرة أنها بحاجة دائمة إلى الأسلحة ألأوتوماتيكية الحديثة.

المصدر: تاس

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