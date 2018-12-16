توقعات بنقص مياه الشرب في العالم

توصل علماء جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية إلى استنتاج يفيد بأن الاحتباس الحراري سيسبب فترة جفاف طويلة ونقص المياه الصالحة للشرب.

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ويفيد موقع Phys.org، بأن العلماء درسوا معطيات جمعت من 43 ألف محطة أنواء جوية، و5300 محطة مراقبة لتدفق مياه الأنهار في 160 دولة. واتضح لهم أنه دون النظر إلى أن التغيرات المناخية تسبب هطول أمطار غزيرة ومتكررة، فإن مستوى المياه في الأنهار الكبيرة ينخفض، ما قد يسبب الجفاف.

ويوضح العلماء أن هذه المفارقة ناتجة من جفاف التربة، حيث أن زيادة رطوبة التربة تسمح لنحو 36% من فائض الرطوبة الزائدة بالوصول إلى الأنهار. ولكن التربة الجافة تمتص الجزء الأكبر من مياه الأمطار، ما يقلل من كمية الماء المتدفقة إلى الأنهار.

كما أن التربة تفقد الرطوبة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، وهذا يهدد بخلق مشكلات في إمداد المدن والمراكز السكانية بالمياه في جميع أنحاء العالم. وفي المقابل، تسبب زيادة هطول الأمطار حدوث فيضانات في المدن، ما يمنع ملء خزانات المياه بالماء العذب.

المصدر: لينتا. رو