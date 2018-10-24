موسكو.. عرض منظومة تتعرف على الوجوه وتميز بين التوائم

عرض مركز "حماية" للبحوث في معرض "إنتربوليتيخ-2018" المقام في موسكو منظومة "Papillon" التي تتعرف على الوجوه وتميز بين التوائم خلال أقل من ثانية.

وافتتحت في معرض الإنجازات الاقتصادية بموسكو، يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري، الدورة الثانية والعشرين للمعرض الدولي لوسائل توفير أمن الدول "إنتربوليتيخ-2018".

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وقال ممثل مركز "حماية" التابع للحرس الوطني الروسي: "هذه منظومة للتحكم والسيطرة مزودة بوحدة التأكد من هوية الشخص. وحاليا، ننوي استخدامها في الأماكن المزدحمة. وتسمح هذه المنظومة لنا بتحديد شخص ما في حشد من الناس، إذا كانت المعلومات عنه مخزنة في قاعدة البيانات، كما يمكنها التعرف على التوائم والتمييز بينهم".

وأضاف قائلا: "لا تستغرق عملية التعرف على الوجوه أكثر من ثانية واحدة. حاليا هذه المنظومة موضع اهتمام الحرس الوطني ومؤسسات أمنية أخرى".

يذكر أن ممثل مؤسسة "روس تيخ" سبق أن أعلن أنه بواسطة هذه المنظومة، تم اعتقال أكثر من 180 مخالفا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في روسيا، كان من بينهم مطلوبون للعدالة، وكذلك كشفت المشجعين الممنوعين من حضور المباريات.

ووفقا للمؤسسة، تسمح خوارزمية المنظومة بالتعرف على الوجوه بدقة تصل إلى 99%. والبحث عن الشخص المعني من بين مليار إنسان يستغرق أقل من نصف ثانية. كما أن بإمكان المنظومة تحديد الحالة العاطفية للشخص وجنسه وعمره.

المصدر: نوفوستي