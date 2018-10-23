"ملوك الرياضيات في الغابة".. الفيلة الآسيوية بمهارات "مماثلة" للبشر!

أفادت دراسة جديدة أجرتها جامعة الدراسات العليا "Graduate" في اليابان بأن الأفيال الآسيوية تمتلك مهارات في الرياضيات مماثلة لتلك الموجودة لدى البشر.

وتوصل الباحثون إلى أن الأفيال قد تنال لقب "ملوك الرياضيات في الغابة"، وذلك بعد قيامهم بتدريب أنثى فيل آسيوية عمرها 14 عاما، اسمها "Authai"، من حديقة الحيوان "أوينو" في اليابان، لاستخدام لوحة لمس يتم التحكم بها بواسطة الكمبيوتر.

Graduate University for Advanced Studies in Japan

ثم عرضت على "Authai" مهمة تقييم على الشاشة، بحيث يجب أن تشير بخرطومها إلى واحدة من صورتين تعرضان عليها، مع احتواء الشاشة على المزيد من العناصر التي تراوحت من 0 إلى 10 عناصر، كما احتوت على صور من الموز والبطيخ والتفاح.

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والأهم من ذلك أن الفاكهة لم تكن كلها معروضة بالحجم نفسه، لضمان عدم قيام "Authai" باختيارها على أساس المساحة الكلية.

وتمت مكافأة "Authai" كلما اختارت الصور التي تحتوي على عدد أكبر من العناصر، وكشفت النتائج أنها فعلت ذلك بشكل صحيح 181 مرة من أصل 271 مرة، بمعدل نجاح بلغ 66.8%.

وبهذا الصدد، قال ناوكو أيريي، الذي قاد الدراسة: "وجدنا أن أداءها لم يتأثر بالمسافة أو الحجم أو نسب العدادات المقدمة، ولكن بما يتفق مع مشاهدات العد البشري. وتقدم هذه الدراسة أول دليل تجريبي على أن الحيوانات لها خصائص إدراكية متطابقة جزئيا مع العد البشري".

المصدر: ميرور