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لأول مرة.. تصوير "وحش المحيط الهادئ" (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. تصوير
twitter.com/@koofaustralia
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استطاع علماء أستراليون تصوير "وحش الدجاج مقطوع الرأس" في المحيط الهادئ لأول مرة في التاريخ.

واستطاع العلماء سابقا تصوير هذا الكائن الذي يسمى أيضا "خيار المياه العميقة"، في مناسبتين، في مياه خليج المكسيك وفي المحيط المتجمد الجنوبي فقط.

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وتمكن العلماء من تصوير خيار المياه العميقة في منطقة شرق أنتاركتيكا، على الرغم من أنه لم يلاحظ من قبل في مياه هذا المحيط أبدا.

وتم التقاط الصور، وفقا لصحيفة الغارديان، باستخدام كاميرات خاصة طورها باحثون أستراليون.

وستعرض جميع الصور والبيانات التي تم الحصول عليها في الدورة السنوية للجنة المحافظة على الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا، التي ستعقد في أستراليا في الأيام المقبلة.

المصدر: لايف. رو

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