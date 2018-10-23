لماذا تغرق شركة روسية دبابات "تي-90" في الماء؟ (فيديو)

تختبر شركة "أورال فاغون زافود" الروسية عادة دباباتها حديثة الإنتاج عن طريق إغراقها في حوض مائي خاص لمدة 20 دقيقة مع طاقمها.

ويقال إن "الدبابات لا تخاف من الأوساخ"، إلا أن الدبابات من هذا النوع لا تتأثر بالماء أيضا، وتصنع بإحكام متقن بحيث لا يشكل خطورة عليها.

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ومن من أجل التأكد من ذلك، فإن الخبراء من شركة "أورال فاغون زافود" يغوصون من وقت إلى آخر مع دبابة حديثة الإنتاج في الماء، وذلك في سبيل اختبار إحكام إغلاقها.

ويشترط الاختبار أن تبقى الدبابة في حوض مائي خلال فترة لا تقل عن 20 دقيقة، وفي داخلها 3 خبراء ينزلون إلى الدبابة عبر أنبوب خاص.

يذكر أن الاختبار يعد ناجحا في حال تسربت إلى داخل الدبابة خلال تلك الفترة كمية ماء لا تزيد عن 100 لتر.

المصدر: لينتا.رو