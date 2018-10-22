شاهد أول إقلاع لأضخم طائرة برمائية في العالم!

تمكنت أضخم طائرة برمائية في العالم (AG600) من الإقلاع والهبوط لأول مرة بنجاح تام، ما يجعلها أكبر طائرة عريضة الهيكل تقلع وتهبط في البحر.

وصنعت الطائرة بشكل كامل في معامل مدينة جينغمان الصينية، ويعادل حجمها حجم طائرة بوينغ من طراز 737. كما تحتوي AG600 على أربعة محركات توربينية، جميعها صنعت محليا.

ويبلغ عرض الطائرة الجديدة 38.8 متر وطولها 36.9 متر، بينما يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع قرابة 53.5 طن، حسب وسائل إعلام صينية.

كما تفوق الطائرة الصينية في الحجم كلا من مثيلتيها، الروسية Be-200، واليابانية ShinMaywa US-2.

المصدر: RT