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ناسا ترصد شكلا هندسيا غريبا لجبل جليدي

العلوم والتكنولوجيا

ناسا ترصد شكلا هندسيا غريبا لجبل جليدي
NASA IceBridge Mission
ناسا ترصد شكلا هندسيا غريبا لجبل جليدي
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أسفرت دراسة وكالة الفضاء الأمريكية المستمرة منذ عقود للجليد القطبي، عن التقاط بعض الصور الرائعة على مر السنين.

والتقطت مهمة "ICE" التابعة لوكالة ناسا، كجزء من مشروع "Operation IceBridge"، صور جزء من جبل جليدي منفصل عن الجرف الجليدي "لارسن سي"، بدا مستطيلا تماما وكأنه قطّع عمدا باستخدام منشار عملاق.

وكما هو الحال مع الجبال الجليدية العادية، فإن 10% فقط من كتلته كانت مرئية في الصورة، على الرغم من أن الكتلة تحت السطح ستبدو مشابهة لما هو مرئي أعلاه.

ويقول العلماء إنه عند تصور الجبال الجليدية، نميل إلى التفكير بأنها أجزاء كبيرة من الجليد مع أبراج وقباب مدببة، حيث يمتد الجزء الأكبر إلى الأسفل تحت سطح الماء، ولكن هذا ليس سوى أحد نوعين من الجبال الجليدية المصنفة حسب الشكل، والتي تسمى "non-tabular icebergs".

وعلى النقيض، فإن الشكل المستطيل للجبل الجليدي الذي تم رصده، يوحي بأنه ينتمي إلى النوع الثاني وهو "tabular icebergs"، وهو عبارة عن ألواح كبيرة من الجليد ذات جوانب عمودية تقريبا وقمة مسطحة، وغالبا ما تتشكل عن طريق "الولادة" أو الانشقاق عن جرف جليدي أكبر بكثير، ما يعطيها أشكالا هندسية مميزة.

المصدر: RT

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