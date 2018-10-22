ناسا ترصد شكلا هندسيا غريبا لجبل جليدي

أسفرت دراسة وكالة الفضاء الأمريكية المستمرة منذ عقود للجليد القطبي، عن التقاط بعض الصور الرائعة على مر السنين.

والتقطت مهمة "ICE" التابعة لوكالة ناسا، كجزء من مشروع "Operation IceBridge"، صور جزء من جبل جليدي منفصل عن الجرف الجليدي "لارسن سي"، بدا مستطيلا تماما وكأنه قطّع عمدا باستخدام منشار عملاق.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z — NASA ICE (@NASA_ICE) October 17, 2018

وكما هو الحال مع الجبال الجليدية العادية، فإن 10% فقط من كتلته كانت مرئية في الصورة، على الرغم من أن الكتلة تحت السطح ستبدو مشابهة لما هو مرئي أعلاه.

ويقول العلماء إنه عند تصور الجبال الجليدية، نميل إلى التفكير بأنها أجزاء كبيرة من الجليد مع أبراج وقباب مدببة، حيث يمتد الجزء الأكبر إلى الأسفل تحت سطح الماء، ولكن هذا ليس سوى أحد نوعين من الجبال الجليدية المصنفة حسب الشكل، والتي تسمى "non-tabular icebergs".

From yesterday's #IceBridge flight:Triangular iceberg surrounded by many different types of sea ice, off the Larsen ice shelf in the Weddell Sea. In the open water, grease ice is forming. pic.twitter.com/L4WB36bV5H — NASA ICE (@NASA_ICE) October 19, 2018

From yesterday's #IceBridge flight: An extremely large iceberg off of the Larsen Ice Shelf encased with thicker, ridged sea ice. pic.twitter.com/7LctelxUBM — NASA ICE (@NASA_ICE) October 19, 2018

وعلى النقيض، فإن الشكل المستطيل للجبل الجليدي الذي تم رصده، يوحي بأنه ينتمي إلى النوع الثاني وهو "tabular icebergs"، وهو عبارة عن ألواح كبيرة من الجليد ذات جوانب عمودية تقريبا وقمة مسطحة، وغالبا ما تتشكل عن طريق "الولادة" أو الانشقاق عن جرف جليدي أكبر بكثير، ما يعطيها أشكالا هندسية مميزة.

المصدر: RT