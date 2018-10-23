قوات المظليين الروسية تتزود بدبابة برمائية خفيفة (فيديو)

تتسلم قوات المظليين الروسية، بحلول عام 2020، دبابة "سبروت-إس دي إم 1" البرمائية الخفيفة.

وقال قائد قوات المظليين الروسية، أناتولي سيرديوكوف، في حديث أدلى به للصحفيين إن الاختبار الحكومي (النهائي) للدبابة يبدأ في ديسمبر المقبل، لتدخل الخدمة في وحدات قوات المظليين بدءا من عام 2020.

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وأوضح قائد قوات المظليين أن برنامج تسليح الجيش الروسي لأعوام 2019-2025 يقضي بتزويد قواته بكتيبة كاملة من دبابات "سبروت" الخفيفة.

وتخصص "سبروت-إس دي إم 1" لدعم الوحدات بالنيران ومكافحة دبابات العدو وتدمير نقط الاستناد والمنشآت الدفاعية المعادية، فضلا عن تنفيذ مهام الدورية والاستطلاع الميداني.

وتضم أسلحة الدبابة مدفعا عيار 125 ملم ورشاشا مزدوجا يتحكم فيه عن بعد عيار 7.62، وصواريخ مضادة للدبابات، بمقدورها تدمير دبابات العدو على مدى حتى 5 كيلومترات.

ويمكن أن تسير الدبابة على الأرض وفي الماء. كما يمكن أن تخوض عمليات حربية في المناطق الجبلية وفي ظروف الطقس الحار، وذلك بفضل وزنها الخفيف. كما بوسعها إطلاق النيران من الماء.

المصدر: سلاح روسيا