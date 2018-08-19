روسيا تبدأ التسويق العالمي لدباباتها البرمائية الخفيفة

تعتزم روسيا بدء تسويق دباباتها البرمائية الخفيفة من طراز "سبروت إس دي إم1" في بلدان أخرى.

وقال مصدر في شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية إن بعض دول جنوب شرق آسيا مهتمة بتلك الدبابات. وأكد المصدر أن "سبروت إس دي إم1" هي دبابة برمائية خفيفة تمتلك قدرة نارية يمكن مقارنتها بالقدرة النارية للدبابة المتوسطة، كما يمكن إنزالها من متن السفينة. وبمقدورها العمل ليلا ونهارا في مناطق تتميز بأرض وعرة لا يمكن أن تسير فيها أية دبابة أخرى.

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وتتوقع شركة "روس أوبورون إكسبورت" أن تهتم بشراء تلك الدبابة البلدان التي تتميز بظروف جغرافية صعبة، فيها جبال ومستنقعات وموانع مائية كثيرة.

ومن المفترض أن يكشف عن الدبابة في منتدى "الجيش-2018" العسكري التقني الذي يقام، أواخر أغسطس الجاري، في ضواحي موسكو.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الروسي سيتسلم تلك الدبابة، عام 2019.

يذكر أن دبابة "سبروت إس دي إم1" مخصصة لمكافحة الدبابات وغيرها من المدرعات وكذلك القوة البشرية. ويمكن أن تعمل ضمن التشكيلات القتالية لقوات المظليين ومشاة البحرية.

المصدر: زاشيشات روسيا