شركة "جوكوفسكي" الروسية تختبر مروحية خفيفة حديثة

اختتم الخبراء في شركة "جوكوفسكي" للديناميكا الجوية، بمشاركة شركتي "مروحيات روسيا" و"روستيخ"، المرحلة الأولى لاختبار المروحة في مروحية "VPT - 500" الروسية الخفيفة متعددة المهام.

وقال الخبراء إن نتائج الاختبار أكدت صواب التركيب المختار لمكونات المروحية. ويخطط للاستفادة من تلك النتائج عند تصميم المروحية وتدقيق مواصفاتها الجوية والتقنية.

وتعد "VPT - 500" مروحية خفيفة بمروحتين إحداهما فوق الأخرى. ويبلغ وزنها عند الإقلاع 1600 كيلوغرام.

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وتتسع المروحية لـ 5 أفراد. وزودت بأحدث الأجهزة الجوية التفاعلية. وتبلغ سرعة المروحية 250 كيلومترا في الساعة.

وتحلق المروحية إلى مسافة حتى 860 كيلومترا. وبمقدورها أن تحمل على متنها حتى 730 كيلوغراما من الحمولة.

وللمروحية نماذج عدة وهي: مروحية الركاب وثانية للنقل وثالثة للتدريب وأخرى للإسعاف.

المصدر: سلاح روسيا