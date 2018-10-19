 
مباشر

مرآة ذكية تخبرك بمدى جمالك وتقدم لك الإطراء

العلوم والتكنولوجيا

مرآة ذكية تخبرك بمدى جمالك وتقدم لك الإطراء
novera.co.jp
مرآة ذكية تخبرك بمدى جمالك وتقدم لك الإطراءات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxyp

لم تعد بحاجة إلى أن تكون "الملكة الشريرة" لكي تخبرك مرآتك أنك الأكثر جمالا، فكل ما تحتاج إليه هو "المرآة الذكية".

وتهدف التكنولوجيا الحديثة التي أطلق عليها اسم "Novera Smart Mirror"، إلى جعلك تشعر بالرضا عن طريق الإطراء.

وتصل تكلفة المرآة الذكية إلى حوالي 400 جنيه إسترليني (دون احتساب الضرائب ومبلغ الشحن)، وهي متاحة حاليا للطلب المسبق في اليابان.

ومن المتوقع أن تصل المرآة الذكية إلى الأسواق في أي وقت من العام 2019، وفقا للموقع الرسمي للمنتج.

ويحتوي الجهاز الذكي على بعض الميزات التي تجعله قادرا على الكشف عن الإجهاد والمشاكل الصحية.

ويتم تحميل البيانات من وجه المستخدم إلى التخزين السحابي بعد تشفيرها، ويقول المشرفون على تطوير المرآة الذكية إن دقتها ستتحسن مع مرور الوقت حيث تعتاد على وجه المستخدم.

novera.co.jp

كما أن الجهاز الجديد سيستخدم الواقع المعزز لاختبار أنماط الماكياج، وتحتوي المرآة على ضوء "LED" يظهر من الجوانب.

وتكمن الفكرة الأساسية للمرآة في جعل المستخدم يشعر بأنه يتمتع بجمال الوجه، وستكون قادرة على إظهار الشيخوخة باعتبار أنها تتبع الوجه بشكل يومي، بالإضافة إلى أنها ستعلم المستخدم كيفية جعل الوجه يسترخي.

وتعد الشركة بأنها ستستمر في تحديث الجهاز وإضافة ميزات جديدة، وسيتم في البداية صنع 1000 جهاز فقط، وقد تم طلب 200 فقط حتى الآن.

والجدير بالذكر أن المرآة متاحة فقط باللغة اليابانية في الوقت الحالي، ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك خطط لإضافة لغات أخرى حتى الآن.

المصدر: ميرور

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. بوتين يأخذ السيسي في جولة