مرآة ذكية تخبرك بمدى جمالك وتقدم لك الإطراء

لم تعد بحاجة إلى أن تكون "الملكة الشريرة" لكي تخبرك مرآتك أنك الأكثر جمالا، فكل ما تحتاج إليه هو "المرآة الذكية".

وتهدف التكنولوجيا الحديثة التي أطلق عليها اسم "Novera Smart Mirror"، إلى جعلك تشعر بالرضا عن طريق الإطراء.

وتصل تكلفة المرآة الذكية إلى حوالي 400 جنيه إسترليني (دون احتساب الضرائب ومبلغ الشحن)، وهي متاحة حاليا للطلب المسبق في اليابان.

Interactive Companionship Mirrors - The 'Novera' Smart Mirror Design Talks and Responds to Emotions (https://t.co/GoOwzf5Exh) https://t.co/TFARahmhR6pic.twitter.com/CBCnQBAt9X — AnanyaStyle (@StyleAnanya) October 10, 2018

ومن المتوقع أن تصل المرآة الذكية إلى الأسواق في أي وقت من العام 2019، وفقا للموقع الرسمي للمنتج.

ويحتوي الجهاز الذكي على بعض الميزات التي تجعله قادرا على الكشف عن الإجهاد والمشاكل الصحية.

ويتم تحميل البيانات من وجه المستخدم إلى التخزين السحابي بعد تشفيرها، ويقول المشرفون على تطوير المرآة الذكية إن دقتها ستتحسن مع مرور الوقت حيث تعتاد على وجه المستخدم.

novera.co.jp

كما أن الجهاز الجديد سيستخدم الواقع المعزز لاختبار أنماط الماكياج، وتحتوي المرآة على ضوء "LED" يظهر من الجوانب.

وتكمن الفكرة الأساسية للمرآة في جعل المستخدم يشعر بأنه يتمتع بجمال الوجه، وستكون قادرة على إظهار الشيخوخة باعتبار أنها تتبع الوجه بشكل يومي، بالإضافة إلى أنها ستعلم المستخدم كيفية جعل الوجه يسترخي.

وتعد الشركة بأنها ستستمر في تحديث الجهاز وإضافة ميزات جديدة، وسيتم في البداية صنع 1000 جهاز فقط، وقد تم طلب 200 فقط حتى الآن.

والجدير بالذكر أن المرآة متاحة فقط باللغة اليابانية في الوقت الحالي، ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك خطط لإضافة لغات أخرى حتى الآن.

المصدر: ميرور