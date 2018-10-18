"إس-400" الروسية تتزود بصاروخ جديد بعيد المدى

دخل صاروخ "40 إن 6" الروسي المضاد للجو ترسانة قوات الدفاع الجوي الروسية باعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة "إس-400 تريؤومف" المضادة للجو.

وصرح مصدر في قطاع الصناعات الحربية الروسية، في 18 أكتوبر، لوكالة "تاس" الروسية، بأن برنامج تسليح الجيش الروسي حتى عام 2027 يخطط لشراء ما يزيد عن ألف صاروخ من هذا النوع.

ويعد "40 إن 6" صاروخا بعيد المدى يوجه ذاتيا ويخصص لتدمير طائرات الإنذار الراداري المبكر ومراكز القيادة الطائرة والقاذفات الاستراتيجية، والصواريخ الباليستية والمجنحة والفرط صوتية على مدى يبلغ 380 كيلومترا وارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و35 كيلومترا.

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وبلغت سرعة الصاروخ 1190 كيلومترا في الساعة. وبمقدوره تدمير الأهداف الجوية المعادية البعيدة الواقعة خارج الرؤية اللاسلكية للرادارات الصديقة، وذلك بفضل تزوده برأس حربي موجه ذاتيا.

وسيحل الصاروخ الجديد محل صواريخ "9 إم 96" و"48 إن 6" و"48 إن 6 دي إم" التي تتوفر حاليا في حوزة منظومة "إس-400" الروسية والتي يبلغ مدى إطلاقها 250 كيلومترا.

جدير بالذكر أن مدى عمل أحدث الصواريخ الأمريكية المضادة للجو "Patriot PAC-3" لا يتجاوز حاليا 80-100 كيلومتر.

المصدر: تاس