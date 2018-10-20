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اكتشاف "ماء" خاص لتحسين الذاكرة والانتباه

العلوم والتكنولوجيا

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أعلن علماء جامعة نورثمبريا البريطانية أن منقوع نبات إكليل الجبل يحسن الذاكرة بنسبة 15% ويضمن توفير الطاقة اللازمة لنشاط الدماغ.

واكتشف العلماء أن تناول جرعات صغيرة من ماء نبات إكليل الجبل (منقوعه) يعزز الذاكرة وينشط الدماغ، حيث يحسن القدرة على تذكر أحداث الماضي بنسبة 15%، لأنه يحتوي على زيوت طيارة، تحسن تدفق الدم إلى الدماغ.

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واختبر الباحثون ماء نبات أكليل الجبل أو سائلا شبيها به لا يحتوي على أي منشطات على 80 متطوعا أصحاء. وبعد مضي 20 دقيقة على تناولهم الماء، خضعوا لسلسة اختبارات لتحديد قدرات الدماغ المعرفية. وعرضت على المشاركين لبضع ثوان 15 كلمة على الشاشة، وكان عليهم تذكر أكبر عدد من هذه الكلمات خلال دقيقة واحدة.

كما أجري مسح ضوئي للدماغ لتحديد كمية الأوكسيجين في دمهم. وكان الهدف معرفة فعالية استخدام المشتركين في الاختبار للطاقة اللازمة لإنجاز المهمة. وقد تبين أن ماء نبات إكليل الجبل ساعد المشتركين في الاختبار على استخدام ذاكرتهم بفعالية عالية.

وقد لاحظ العلماء أن استنشاق عطر نبات إكليل الجبل له نفس النتائج التي حصلوا عليها في الاختبارات نفسها.

المصدر: ميديك فوروم

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