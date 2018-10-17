القضاء يحسم أمر إيلون موسك بالنسبة لإدارة تسلا

حسمت محكمة نيويورك أمرها بالنسبة للدعوى القضائية التي رفعتها مؤخرا هيئة الأوراق المالية والبورصات في أمريكا ضد الملياردير الشهير ومؤسس شركة تسلا، إيلون موسك.

ووافقت المحكمة على اتفاق بين الهيئة وموسك، سيتم بموجبه حرمان موسك من إدارة تسلا لثلاث سنوات متواصلة، وتغريمه 20 مليون دولار سيدفعها هو وتسلا.

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كما أشارت المحكمة إلى أن شخصا جديدا سيتولى إدارة الشركة قريبا بدلا من موسك. وسيتم تعيين لجنة خاصة لمراقبة نشاطات الملياردير في الشركة، حيث سيتولى أعضاؤها مراقبة ومناقشة جميع المواد والملفات التي سينشرها موسك، والتي تتعلق بنشاطات تسلا.

وتأتي هذه القرارات عقب دعوى قضائية كانت قد رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في أمريكا ضد الملياردير الشهير، متهمة إياه بالاحتيال والتلاعب بأسعار أسهم تسلا في الأسواق.

المصدر: لايف. رو