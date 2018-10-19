مؤسسة "سكولكوفو": الصين والهند وروسيا ستطيح بأمريكا تكنولوجيا بعد 10 أعوام

أعلن مستشار رئيس مؤسسة "سكولكوفو" الروسية للمبتكرات، بيكا ويلياكاينن، أن روسيا والهند والصين ستحتل بعد 5-10 أعوام مكان الولايات المتحدة في عالم التكنولوجيا.

وقال ويلياكاينن في كلمة ألقاها في منتدى "المبتكرات المفتوحة" الدولي الذي يعقد حاليا بموسكو: "أظن أن دور الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا سيتراجع بعد 5-10 أعوام. أما دور الصين والهند وروسيا فسيزداد".

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وأضاف الخبير أن "الزعامة العالمية تعني بيع المنتجات لآلاف الملايين من الأجانب، لا داخل بلد واحد. وإذا أراد الروس زعامة التكنولوجيا فعليهم أن يغزوا قلوب الفنلنديين والأمريكيين والصينيين وغيرهم".

ومضى قائلا: "أظن أن روسيا لا يمكن أن تكون دولة زعيمة في كافة المجالات. إلا أنها يمكن أن تتولى الزعامة في التقنيات الزراعية والأمن الكمبيوتري وتكنولوجيا الصيدلة. بينما لا أظن أن بلدا واحدا يمكن أن يحتفظ بزعامته في شيء ما لفترة طويلة".

المصدر: نوفوستي