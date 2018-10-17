ابتكار دراجة هوائية ذاتية القيادة (فيديو)

طور طلاب الجامعات الصينية دراجة هوائية ذاتية القيادة، يمكنها تتبع مالكها دون أي إشراف بشري في يوم من الأيام.

وعلى الرغم من أن مشاهدة دراجة هوائية بدون راكب يمكن أن تذكر البعض بـ "الأشباح"، إلا أن هذا الابتكار يمكن أن يساعد على منع سرقة الدراجات في مدن مثل بكين.

وأوضح أحد الباحثين في جامعة Tsinghua، مينو تشاو، بالقول: "مشروعنا يتعلق بشكل أساسي بكيفية الحفاظ على توازن الدراجة ذاتيا كما يقوم الإنسان بذلك، واخترنا الطريقة الأكثر مناسبة لاستخدام القوة الطاردة المركزية، التي صنعها الإنسان من خلال التحكم في المقود، للحفاظ على توازنه".

واستطرد قائلا: "نأمل أن تتمكن الدراجة من حمل عبوات الماء ومعدات الأزياء، ومتابعة الشباب عندما يمارسون الرياضة في الهواء الطلق".

كما يخطط فريق البحث لإضافة نظام GPS للدراجات، ما سيسمح لها باجتياز مسار مخطط مسبقا دون أي تدخل بشري.

ومع ذلك، فإن هذا الابتكار قد يتسبب بمشاكل لصناعة تأجير الدراجات المزدهرة في الصين، والتي شهدت بالفعل عوائق فرضتها الحكومة، بسبب انتشارها الهائل في العديد من المدن الكبرى.

يذكر أن العاصمة بكين وحدها تضم 2.4 مليون موقع لتأجير الدراجات.

المصدر: RT