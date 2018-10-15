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بدء اختبار نموذج مصغر من طائرة النقل الروسية الثقيلة

العلوم والتكنولوجيا

بدء اختبار نموذج مصغر من طائرة النقل الروسية الثقيلة
tsagi.ru
الاختبار الدينامي الجوي لنموذج مصغر لمن الطائرة
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باشر الخبراء في معهد "جوكوفسكي" الروسي للديناميكا الجوية (تساغي) باختبار نموذج مصغر لطائرة النقل البرمائية الثقيلة (إيكرانوبلان).

ومن مميزات الطائرة الجمع بين الهيكل والجناح في كتلة واحدة للطائرة، الأمر الذي يساعد في رفع فاعليتها الجوية.

ويجري اختبار النموذج بحضور شاشة تحاكي سطح الأرض. أما المرحلة الأخرى فستشهد اختبار انسياب جسم الطائرة خلال تيارات الهواء.

tsagi.ru
الاختبار الجوي الدينامي
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ومن المخطط أن تحلق الطائرة على ارتفاع 3-12 مترا فوق سطح الماء أو اليابسة أو الجليد.

وتخصص الطائرة لنقل الحمولة حتى 500 طن من قارة إلى أخرى إلى مسافة حتى 6 آلاف كيلومتر. وتتوزع الحمولة داخل حاويات موضوعة في أقسام الجناح، ويتم تحميلها في الطائرة من مقدمتها. وقد تستخدم مثل هذه الطائرات للنقل الجوي داخل روسيا وخارجها على حد سواء.   

المصدر: سلاح روسيا

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