بالفيديو.. وزارة الدفاع الروسية تكشف عن صاروخ شبح جديد

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لصاروخ "خا-101" المجنح المصنوع باستخدام تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات المعادية.

والتقط مقطع الفيديو خلال تدريبات القوات الاستراتيجية التي أجراها الجيش الروسي الأسبوع الماضي. وأظهر الفيديو وضع الصاروخ داخل طائرة "تو-160" الاستراتيجية الحاملة للصواريخ.

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ويبلغ وزن الصاروخ 2400 كيلوغرام، بما فيه وزن الرأس المتفجر (400 كيلوغرام)، وطوله 7.5 متر، وباع جناحه 4-5 أمتار، أما سرعته فألف كيلومتر في الساعة. وتقدر دقة إصابة الصاروخ للهدف بـ 15-20 مترا.

وبمقدور قاذفة "تو-95 إم" حمل الصاروخ بحمالتها الخارجية. أما طائرة "تو-160" الاستراتيجية فتستطيع حمل 12 صاروخا من طراز "خا-101" في داخلها.

وقد استخدم هذا الصاروخ ضد مواقع الإرهابيين في سوريا حيث أظهر فاعلية فائقة.

المصدر: لينتا. رو