"شبح" جديد على متن القاذفات الروسية الاستراتيجية

تنوي روسيا تزويد طائراتها الاستراتيجية المختلفة بصاروخ "شبح" جديد من طراز "خا-50".

ويبلغ طول الصاروخ 6 أمتار ووزنه 1600 كيلوغرام. ويزود بمحرك تيربو ويطير بسرعة تحت صوتية، تعادل نحو 700 كيلومتر في الساعة.

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وصُمم جسم الصاروخ بصورة تزيد من قدرته على التخفي، ويسهل نصبه في منصات طائرتي "تو-95" و"تو-160".

أما نظام الملاحة في الصاروخ فيضم منظومة "أوتبليسك" للتعديل الإلكتروني البصري. ويمكن لرأسه المتفجرة أن تكون عنقودية لتدمير الأهداف المكشوفة أو خارقة خاصة بالأهداف المحصنة.

وسيكون بوسع طائرة "تو-22 إم 3" بعد تحديثها أن تحمل 6 صواريخ من هذا النوع داخل جسمها، و4 صواريخ معلقة بالحمالات الخارجية. أما طائرة "تو-160" فبمقدورها حمل 12 صاروخا. وتحمل طائرة "تو-95" 14 صاروخا من طراز "خا-50".

وتم تصميم الصاروخ في مكتب "رادوغا" الروسي للتصاميم في مدينة دوبنا في ضواحي موسكو. ويتوقع أن يبدأ نشرها، في الفترة ما بين عام 2018 و2025.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف