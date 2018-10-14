 
مباشر

روسيا تطلق وحدات متنقلة للطاقة الشمسية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطلق وحدات متنقلة للطاقة الشمسية
youtube/Хевел
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwz3

استعرض فريق من المهندسين الروس مشروعهم الجديد لإنتاج وحدات متنقلة لتوليد الطاقة من ضوء الشمس.

وتضم هذه الوحدات عربات متنقلة محمولة على عجلات، تحمل 6 ألواح مخصصة لتوليد الكهرباء من ضوء الشمس، بقدرة توليد تصل إلى 1.8 كيلوواط، بالإضافة إلى مجموعة من أضواء LED لإنارة محيط الوحدة بزاوية 360 درجة، وبطاريات لتخزين الطاقة.

ويتيح التصميم المميز لهذه الوحدات والآلية التي تتداخل بها ألواح الطاقة فوق بعضها نقلها بكل سهولة إلى الأماكن التي لا توجد فيها مصادر للطاقة الكهربائية.

ويمكن الاستفادة من هذه الوحدات في الجبال والصحارى، والاعتماد عليها للإنارة وتشغيل الأجهزة الكهربائية من قبل الفرق الطبية المتنقلة أو حتى الجيوش.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر .. الجزائر.. 5 جنرالات وعقيد في السجن المؤقت.. ماذا وارء الكواليس؟