روسيا تطلق وحدات متنقلة للطاقة الشمسية

استعرض فريق من المهندسين الروس مشروعهم الجديد لإنتاج وحدات متنقلة لتوليد الطاقة من ضوء الشمس.

وتضم هذه الوحدات عربات متنقلة محمولة على عجلات، تحمل 6 ألواح مخصصة لتوليد الكهرباء من ضوء الشمس، بقدرة توليد تصل إلى 1.8 كيلوواط، بالإضافة إلى مجموعة من أضواء LED لإنارة محيط الوحدة بزاوية 360 درجة، وبطاريات لتخزين الطاقة.

ويتيح التصميم المميز لهذه الوحدات والآلية التي تتداخل بها ألواح الطاقة فوق بعضها نقلها بكل سهولة إلى الأماكن التي لا توجد فيها مصادر للطاقة الكهربائية.

ويمكن الاستفادة من هذه الوحدات في الجبال والصحارى، والاعتماد عليها للإنارة وتشغيل الأجهزة الكهربائية من قبل الفرق الطبية المتنقلة أو حتى الجيوش.

المصدر: فيستي