شركة روسية تطبق تكنولوجيا التعرف على الوجوه في المطارات

بدأت شركة طيران "S7" الروسية في تطبيق تكنولوجيا التعرف على الوجوه في قاعات الشخصيات الهامة التابعة لمطاري "دوموديدوفو" في موسكو و"تولماتشوفو" في نوفوسيبيرسك.

وقال مدير قسم المشاريع الابتكارية في "S7"، توباك باستيداس، إن الشركة تحقق في المطارين مشروعا اختباريا، من شأنه التعرف على المسافرين عند مرورهم بباب القاعة الخاصة بالمسافرين على الدرجة الأولى، اعتمادا على تكنولوجيا "face recognition" (التعرف على الوجوه). وفي حال نجاح التجربة، ستطبق التكنولوجيا في قاعات المطار كلها.

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وأضاف باستيداس قائلا إن عدة مطارات روسية مهتمة أيضا بتطبيق تكنولوجيا التعرف على أمتعة الركاب (Radio Frequency Identification)، والتي تعمل بالموجات اللاسلكية. ويقوم مبدأ عمل التكنولوجبا على إرسال المعلومات اللازمة للتعرف على الأجسام باستخدام الموجات اللاسلكية. وقد طبق مطار مدينة سوتشي الروسية تلك التكنولوجيا بالفعل.

يذكر أن"S7" الروسية هي شركة خاصة تضم فرعين: شركة "سيبير" للطيران، وشركة "غلوبوس" للخطوط الجوية.

المصدر: سلاح روسيا