ركوب الطائرة بلا جواز .. قزحية عينك تنطق باسمك

قررت السلطات الكورية الجنوبية، تطبيق نظام التأكد من الهوية عبر مسح قزحية العين في مطار إنتشون الدولي، الذي يعتبر من أكبر وأكثر المطارات ازدحاما في العالم.

واعتبارا من عام 2020، سيتم في المطار المذكور المصنف منذ 2005 كأفضل مطار في العالم، الصعود إلى الطائرات خلال الرحلات الداخلية بدون جواز السفر.

ويوم أمس قالت إدارة مطار إنتشون الدولي القريب من سيئول، إنها صممت نظاما إلكترونيا أمنيا خاصا، لقراءة قزحية العين وأشارت إلى أنها باشرت في تشغيل النظام بشكل تجريبي.

وذكرت الإدارة، أنها نشرت هذه الأجهزة الإلكترونية عند البوابة السريعة (Speed Gate) وبدأت تختبر هذا النظام على موظفين وافقوا على تقديم معلومات قزحيات عيونهم مسبقا.

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وتواصل إدارة المطار الإشراف على تطوير أنظمة مسح وجه الإنسان وبصماته بالإضافة إلى قراءة قزحية العين.

المصدر: .yonhapnews