وزارة الدفاع الروسية تدرس بناء حاملة طائرات خفيفة

طرح مركز "كريلوف" العلمي الحكومي الروسي مشروعا لم يسبق له مثيل لحاملة طائرات خفيفة.

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وقال ناطق باسم المركز في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن المشروع لم تطلق عليه تسمية إلى الآن. وتكمن الميزة الرئيسية لحاملة الطائرات الجديدة في تصميم القسم تحت المائي لجسمها، حيث تم تطبيق فكرة القطمران (مركبان متوازيان مرتبطان معا بواسطة منصة). ويتحد المركبان في جسم واحد في مقدمة السفينة.

وعرض نموذج مجسم حاملة الطائرات هذه لأول مرة في منتدى "الجيش-2018".

يذكر أن البحرية الروسية تمتلك في الوقت الراهن حاملة طائرات وحيدة "الأميرال كوزنيتسوف"، التي لا تزال قيد الإصلاح والتحديث. ويتوقع أن تعود السفينة إلى تشكيلة البحرية الروسية بعد عام 2020.

المصدر: تاس