الصين تستقبل منظومة "هايبرلوب" للنقل السريع

ذكرت صحيفة "Сhina Daily" أن شركة "Transportation Tehchnologies Inc" وقعت عقودا مع الصين لاستحداث منظومات "هايبرلوب" للنقل السريع على أراضيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخط الأول من منظومة النقل السريع المتطورة، سيمتد على طول 10 كيلومترات ما بين مطار فنغهوانغ الصيني والمدن القريبة منه، وستبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع ملياري دولار.

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أما المرحلة الثانية من "هايبرلوب" في الصين، فستشمل مد خط للنقل ما بين مدينة قوانغتشو وجبل "فانجينغ" على طول 50 كلم، وستتعاون الشركة الأمريكية على استحداثه مع شركة بحوث السكك الحديدية الصينية "C R M T Investment & Construction".

يذكر أن المدير التنفيذي لشركة "Hyperloop Transportation Technologies"، ديرك ألبورن، كان قد قال سابقا: "نعتقد أن استحداث منظومة هايبرلوب في الصين سينسجم مع مشروع طريق الحرير الجديد الذي تعمل عليه الحكومة الصينية".

المصدر: لايف. رو