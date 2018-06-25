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عبر الإمارات.. اللقطات الأولى لـ "هايبرلوب" (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

عبر الإمارات.. اللقطات الأولى لـ
Reuters - Christopher Pike
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أطلق مكتب دبي الإعلامي لقطات عن النموذج النهائي لمشروع النقل عالي التقنية والأول من نوعه في العالم، "هايبرلوب"، الذي يصل دبي بأبو ظبي في 12 دقيقة فقط.

وبالرغم من إنجاز جزء كبير من "هايبرلوب"، إلا أن أبوابه لن تفتتح قبل عام 2023. كما أن الفيديو أظهر العديد من المعلومات واللقطات التصويرية الجديدة في مرحلة انتهاء المشروع.

وأضاف المكتب الإعلامي أن استخدام "هايبرلوب" سيوفر مبلغ 800 مليون دولار شهريا، بدل ساعات النقل الطويلة والضائعة.

ويتميز المشروع الجديد بسرعة كبسولاته الفائقة، إذ يقصر زمن الرحلة بين المدينتين بأكثر من ساعة وربع، حيث ستصبح الإمارات الدولة الأولى عالميا في استخدام هذه التكنولوجيا على أرض الواقع.

المصدر: تويتر

قتيبة دعبول

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