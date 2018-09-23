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شركة روسية تطلق ثلاجة ذكية

العلوم والتكنولوجيا

شركة روسية تطلق ثلاجة ذكية
youtube/ SAMTIME
صورة من الأرشيف
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ابتكر خبراء في شركة "روستيخ" الروسية ثلاجة ذكية يمكنها ذاتيا التأكد من توفر المواد الغذائية داخلها، والتحقق من فترة صلاحيتها وطلب منتجات جديدة من خلال متاجر الإنترنت.

وجاء في بيان صدر عن الشركة أن الإنتاج الصناعي للثلاجات الذكية سينطلق عام 2020.

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وأشار البيان إلى أن أول نموذج للثلاجة سيستخدم في "منزل ذكي" قام بتصنيعه الخبراء في مصنع "بوزيس" التابع للشركة، وسيخضع للاختبار بعد أشهر.

يذكر أن شركة "روستيخ" تقوم في الآونة الأخيرة بتطوير التكنولوجيا الرقمية التي تتمتع بشعبية في العالم أجمع، والتي ستشكل قريبا أساس أسرة منتجاتها الإلكترونية المدنية. ومن بينها إنترنت الأمتعة وأنظمة "المنزل الذكي" التي تضمن التعامل بين الأجهزة الإلكترونية المنزلية، وتقوم بأداء مهامها دون أي تدخل من جانب الإنسان.

وتخطط الشركة لأن يبلغ حجم إنتاج تلك الأجهزة الذكية بحلول عام 2021، نحو 600 ألف جهاز كل عام.

المصدر: تاس

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