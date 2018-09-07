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Lenovo تدخل عالم التقنيات الذكية

العالم الرقمي

Lenovo تدخل عالم التقنيات الذكية
youtube/Tech With Naveed
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استعرضت شركة Lenovo الصينية الشهيرة خلال معرض "IFA" الأخير للتقنيات بعض أحدث منتجاتها التي تستعمل في المنازل الذكية.

ومن تلك المنتجات مصابيح ذكية تتعامل مع شبكات الـwifi الموجودة في المنزل، ويمكن التحكم بإطفائها وتشغيلها عن بعد باستخدام تطبيق يمكن تحميله في الهواتف والأجهزة الذكية.

أما المنتج الآخر، فعبارة عن منافذ للطاقة الكهربائية، تعمل بنفس الآلية السابقة، ويمكن أن توصل بمختلف الأدوات الكهربائية في المنزل، ما يمكن من التحكم بعمل تلك الأدوات وإطفائها أو تشغيلها حتى من خارج المنزل.

youtube/Tech With Naveed

أما الجهاز الثالث، فعبارة عن شاشة مميزة تمكن المستخدم من التحكم بمختلف الأجهزة الذكية، ومزودة بميزات التفاعل الصوتي مع المستخدم، والتعامل مع مساعد غوغل الصوتي.

المصدر: نوفوستي

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