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وداعا للصلع.. مادة عطرية تعيد الحياة إلى الشعر!

الصحة

وداعا للصلع.. مادة عطرية تعيد الحياة إلى الشعر!
Globallookpress Frank Röder/imagebroker.com
وداعا للصلع
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اكتشف علماء من جامعة مانشستر البريطانية خصائص مادة تستخدم في صناعة العطور يمكنها تحفيز نمو الشعر لدى الإنسان.

وذكرت مجلة "Nature Communications"، أن الباحثين أثبتوا فعالية مادة "sandalor" (رائحة الصندل)، التي تحاكي رائحة خشب الصندل المعروفة، والمستخدمة في صناعة المواد التجميلية بما فيها العطور، وقدرتها على تحفيز بصيلات الشعر وخفض عدد الخلايا الميتة في الجلد.

واستخدم العلماء مادة "sandalor" على المستقبلات الحسية "OR2AT4"، لعينة من أنسجة الرأس فأظهرت نتائج جيدة في ارتفاع نسبة نمو الشعر وتناقص عدد الخلايا الميتة في نفس المنطقة.

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وقال الباحث، رالف باوس، المشارك في التجربة لصحيفة إنديبيندت: "لأول مرة استطعنا إثبات حصول تغير ملحوظ لدى استخدام مادة sandalor، على جزء بسيط من فروة رأس الإنسان".

وتم تجربة هذه المادة الاصطناعية "نكهة خشب الصندل" على فروة رأس 20 امرأة متطوعة، وأثبتت فعاليتها في إعادة نمو الشعر لديهن.

ويخطط العلماء في المستقبل القريب لتوسيع دائرة البحث واختبار هذه المادة على شريحة واسعة من المتطوعين.

المصدر: نوفوستي

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