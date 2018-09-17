ابتكار روبوت ذبابة الفاكهة لدراسة خصائصها! (فيديو)

صمم فريق من علماء جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا روبوتا متحركا يمكنه محاكاة حركات طيران ذبابة الفاكهة بدقة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن هذا الابتكار سيساعد العلماء على دراسة وفهم آلية طيران الحشرات بشكل دقيق أكثر مما يعرفه العلم حتى يومنا هذا.

واستخدم الباحثون المهندسون روبوتا بأجنحة لدراسة وفهم قدرة ذباب الفاكهة على الانحراف بزوايا دقيقة جدا دون أي معوقات، والانتقال من اتجاه إلى آخر بسهولة.

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وتبلغ سرعة روبوت الذبابة القصوى 25 كيلومترا في الساعة. ويصل طول الجناح فيه إلى 33 سنتيمترا. ويزيد حجم الجهاز الطائر عن حجم الذبابة الأصلي بـ 55 مرة تقريبا. ويمكن للروبوت أداء العديد من المناورات "البهلوانية" في الطيران بما يشبه الذبابة.

ويمكن للجهاز المبتكر الطيران لمدة 5 دقائق دون توقف، يقطع فيها مسافة تزيد عن كيلومتر واحد. ويمكن للروبوت التحكم بسرعة الطيران والدوران وميل الأجنحة. ويمكنه أيضا البقاء طائرا في مكانه أو الانتقال إلى أي مكان آخر.

المصدر: إزفيستيا