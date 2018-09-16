روسيا تبني أحدث كاسحات الجليد الذرية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إن مصنع السفن "زفيزدا" بالشرق الأقصى الروسي سيتولى بناء كاسحة الجليد الذرية الروسية "ليدير" من الجيل الجديد.

واتخذ هذا القرار حسب، بوريسوف، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصنع "زفيزدا" الذي شهد في الآونة الأخيرة تحديثا شاملا.

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وأضاف بوريسوف أن مصنع "زفيزدا" يتحمل المسؤولية عن إتمام بناء كاسحة الجليد. لكن مصانع سفن أخرى، وبالدرجة الأولى "بالتيسكي" في بطرسبورغ، ستساعده في إنتاج بعض مكونات السفينة.

يذكر أن أسطول كاسحات الجليد الذرية الروسية من مشروع "ليدير" (الزعيم)، سيضم أحدث وأقوى كاسحات الجليد في العالم، حيث تبلغ قدرتها 120 ميغاواط.

ومن مهام كاسحة الجليد الذرية ضمان الملاحة البحرية طيلة السنة في الممر القطبي الشمالي، وتمرير السفن عبر منطقة البحار القطبية. وقال بوريسوف إن عرض كاسحة الجليد يسمح بتمرير السفن البحرية ذات الإزاحة الكبيرة. وأضاف أن روسيا بحاجة إلى 4 كاسحات جليد من هذا النوع.

المصدر: سلاح روسيا