 
مباشر

روسيا تبني أحدث كاسحات الجليد الذرية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تبني أحدث كاسحات الجليد الذرية
livejournal.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksdk

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إن مصنع السفن "زفيزدا" بالشرق الأقصى الروسي سيتولى بناء كاسحة الجليد الذرية الروسية "ليدير" من الجيل الجديد.

واتخذ هذا القرار حسب، بوريسوف، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصنع "زفيزدا" الذي شهد في الآونة الأخيرة تحديثا شاملا.

إقرأ المزيد
نزول كاسحة الجليد "سيبيريا"، أرشيف خمس كاسحات جليد نووية جديدة لضمان ريادة روسيا في القطب الشمالي

وأضاف بوريسوف أن مصنع "زفيزدا" يتحمل المسؤولية عن إتمام بناء كاسحة الجليد. لكن مصانع سفن أخرى، وبالدرجة الأولى "بالتيسكي" في بطرسبورغ، ستساعده في إنتاج بعض مكونات السفينة.

يذكر أن أسطول كاسحات الجليد الذرية الروسية من مشروع "ليدير" (الزعيم)، سيضم أحدث وأقوى كاسحات الجليد في العالم، حيث تبلغ قدرتها 120 ميغاواط.

ومن مهام كاسحة الجليد الذرية ضمان الملاحة البحرية طيلة السنة في الممر القطبي الشمالي، وتمرير السفن عبر منطقة البحار القطبية. وقال بوريسوف إن عرض كاسحة الجليد يسمح بتمرير السفن البحرية ذات الإزاحة الكبيرة. وأضاف أن روسيا بحاجة إلى 4 كاسحات جليد من هذا النوع.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا