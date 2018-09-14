من قتل الطيور العملاقة التي عاشت على كوكب الأرض؟

يشك العلماء في تورط الإنسان البدائي في إبادة الطيور العملاقة التي عاشت قبل ألاف السنين على كوكب الأرض، وذلك بعد اكتشاف مستحاثات لعظام هذه الطيور كان عليها آثار قطع بأداة حادة.

وقدر العلماء البريطانيون عمر المستحاثات المكتشفة بـ 10 ألاف عام، إذ رجحوا أن يكون الإنسان البدائي قد لجأ إلى صيد الطيور العملاقة طلبا للغذاء.

وعثر العلماء على المستحاثات في جزيرة مدغشقر من القارة الإفريقية، التي كان يقدر وصول أول المستوطنين إليها قبل 4000-3000 عام.

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ولكن مع العثور على بقايا الطيور في الجزيرة، فإن وصول المستوطنين الأوائل لا يمكن أن يكون قد حدث قبل 4000 عام، بل قبل 6000 عام بالحد الأدنى، حسب ما يفرضه المنطق العلمي.

ونتيجة لكل ما سبق، أثار الاكتشاف فرضية جديدة وجدية حول السبب الحقيقي وراء انقراض هذه الطيور، إذ كان يعتقد أن الكوارث الطبيعية شكلت العامل الرئيسي لذلك.

وقدر العلماء وزن هذه الطيور العملاقة بنصف طن، وطولها بـ 3 أمتار، كما أن حجم بيوضها كان أكبر من بيوض الديناصورات.

المصدر: BBC News