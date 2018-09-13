بالفيديو..المروحيات الروسية تشارك في مناورات "الشرق-2018"

قدمت مروحيات "كا-52" الضاربة (التمساح) دعما ناريا لوحدات القوات البرية وضمنت انتشارها ودمرت العدو المفترض في الخطوط الأمامي، في إطار مناورات "الشرق-2018".

وجرت المناورة خلال تنفيذ أحد السيناريوهات الحربية في ميدان "تسوغول" التدريبي في إقليم "زابايكاليه" (ما وراء بحيرة بايكال) شرقي روسيا.

وشاركت 40 مروحية من طراز "مي-8 آ إن تي شا" في تأمين الإنزال التكتيكي للمظليين المشاركين في المناورات في ميدان "تسوغول" التدريبي نفسه.

ويتم إنزال المظليين باستخدام الحبال وغيرها من التجهيزات الخاصة بعد تعلق المروحيات في الجو. فيما قامت 14 مروحية من طراز "مي-24" بتوفير غطاء جوي لعملية إنزال المظليين بنيرانها.

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وتعد "إن كا-52" مروحية روسية ضاربة تستخدم لتدمير الآليات المدرعة وغير المدرعة والقوة البشرية والأهداف الجوية في ميدان القتال. وتتزود المروحية بمجموعة من الأسلحة الخفيفة والمدافع والصواريخ الموجهة وغير الموجهة.

أما "مي-8 آ إن تي شا"، فهي مروحية متعددة المهام، بما في ذلك مهمة نقل المظليين إلى ميدان القتال وإنزالهم.

وتتزود المروحية بمنظومة الصواريخ غير الموجهة "إس-8" ومدافع عيار 23 ملم ورشاشات عيار 7.62 ملم منصوبة في مقدمتها، فضلا عن صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز "شتورم" أو "أتاكا"، وصواريخ جو- جو موجهة من طراز "إيغلا". وبمقدور المروحية نقل 26 مظليا بأسلحتهم الخفيفة.

المصدر: وزارة الدفاع