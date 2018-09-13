بوتين في مناورات الشرق 2018: روسيا لا تعتزم مهاجمة أحد

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس انطلاق المرحلة الأساسية من مناورات "الشرق-2018" العسكرية في ميدان "تسوغول" التدريبي بإقليم ما وراء البايكال شرقي روسيا.

وقال الرئيس الروسي خلال المناورات: "اليوم، اكتملت المرحلة الأكثر نشاطا في ميدان "تسوغول" التدريبي بإقليم ما وراء البايكال. ونفذت المناورات على مستوى عال، حققت فيها جميع الوحدات وتشكيلاتها المهام الموكلة إليها".

Sputnik Alexey Nikolsky

ولفت الرئيس بوتين إلى أن المناورات أظهرت قدرة روسيا على مواجهة أي تهديات جدية، مؤكدا أن "روسيا دولة محبة للسلام ولا تتبنى أي خطط عدوانية وسياستها الخارجية تهدف إلى التعاون البناء مع جميع الدول المهتمة بالتعاون".

Sputnik Alexey Nikolsky

وتضمنت المناورات التي تشارك فيها قوات مسلحة صينية ومنغولية، مرحلتين أساسيتين، شملت الأولى تقدم قوات روسية بأكثر من 30 دبابة، و86 عربة مشاة "بي أم بي"، و73 آلية عسكرية أخرى، والاستيلاء على مواقع هامة للعدو المفترض وتدمير أهداف حيوية له.

Sputnik Alexey Nikolsky

كما ستتضمن التدريبات عبور نهر أونون في ميدان "تسوغول"، واجتياز أكثر من 115 آلية عسكرية العوائق المائية وغيرها، ونقل الوحدات العسكرية الروسية والصينية إلى خط الجبهة المفترضة.

Sputnik Alexey Nikolsky

أما المرحلة الثانية، فسيتم فيها تنفيذ 4 خطط تكتيكية للمعارك باستخدام الذخيرة الحيه.

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وستستمر مناورات "الشرق-2018" التي انطلقت الثلاثاء الماضي حتى 17 سبتمبر الجاري، وهي أكبر مناورات في روسيا منذ قرابة 40 عاما.

وتشارك فيها قوات المناطق العسكرية الروسية الشرقية والوسطى، وقوات أسطول الشمال، وجميع الوحدات العسكرية التابعة لقوات الإنزال الجوي، وطائرات بعيدة المدى، وطائرات شحن عسكرية، ونحو 300 ألف جندي وضابط.

المصدر: وكالات